В Грузии начались президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени (06:00 по Киеву). Одним из первых проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
“Только что я проголосовал, отдал голос за развитие нашей страны, за сохранение и развитие традиций Грузии, за европейское развитие Грузии”, — сказал Бахтадзе, выразив уверенность в том, что “выборы пройдут в свободной, демократической обстановке”.
На территории республики функционируют 3637 избирательных участков, на которых имеют право проголосовать свыше 3,5 млн граждан страны, достигших 18-летнего возраста. Голосование также пройдет на 55 участках в 39 государствах мирах, где смогут проголосовать находящиеся там на консульском учете 14795 граждан Грузии.
Выборы 28 октября являются последними, когда президента выберут путем прямого голосования. На участие в выборах ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов, из которых 19 выдвинуты политическими партиями и еще шесть — инициативными группами (независимые кандидаты). По мнению экспертов, а также согласно данным опросов, главными претендентами на победу являются Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе.
Первые предварительные итоги президентской гонки будут объявлены в ночь на 29 октября.
Как сообщал УНН, Майкл Хиггинс победил на президентских выборах в Ирландии.