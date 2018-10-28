Председатель парламента Грузии не исключил возможности второго тура президентских выборов

“Данные свидетельствуют о том, что Зурабишвили не хватает немного голосов избирателей, чтобы одержать победу в первом туре, поэтому предстоит второй тур с участием Зурабишвили и Вашадзе”, — отметил Кобахидзе.

Объясняя разницу в данных экзитпола грузинской компании “Психопроект” с предварительными данными с тысячи избирательных участков, он сказал, что “часть избирателей после голосования не желает участвовать в опросе экзитполов, что не позволяет показать очень точную картину, что приводит к определенным расхождениям в данных экзитполов и избирательных участков”, — отметил Кобахидзе.

По данным экзитпола грузинской компании “Психопроект”, проведенного по заказу ГМ, Зурабишвили набирает 52,3% голосов избирателей, Вашадзе — 28,1%. Замыкает тройку Давид Бакрадзе с 9,2%. Компания Edison Research приводит другие данные — Зурабишвили и Вашадзе набирают по 40% голосов, Бакрадзе — 10%. Согласно результатам еще одного исследования, проведенного грузинской компанией BCG по заказу партии “Европейская Грузия”, 37 % опрошенных избирателей отдали голоса за Вашадзе, Зурабишвили и Бакрадзе набрали 34% и 17% соответственно.

Обнародование первых предварительных результатов президентских выборов начнется в понедельник примерно в 02:00, сообщил ЦИК Грузии.

Как ранее информировал УНН, выборы президента Грузии стартовали сегодня, 28 октября, в 08:00 по местному времени. На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Это последние выборы путем прямого голосования. Через 6 лет главу государства будут избирать 300 делегатов. Порога явки нет. На президентских выборах избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из претендентов не наберет необходимого количества голосов, в ноябре будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.