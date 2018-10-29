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Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки данных 82% участков

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки данных 82% участков

Киев  •  УНН

 • 11308 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили сохраняет на выборах минимальное преимущество над своим главным оппонентом — кандидатом от бывшей правящей партии “Единое национальное движение” Григолом Вашадзе. Подсчет голосов продолжается, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

На данный момент ЦИК республики обработал бюллетени, поданные на 3024 участках (81,62% от общего числа). Согласно полученным результатам, Зурабишвили набирает 38,8% голосов, Вашадзе — 37,44%, кандидат от партии “Европейская Грузия” Давид Бакрадзе — 11,03%, за лидера Лейбористской партии Шалва Нателашвили проголосовали 3,76% избирателей.

При сохранении такого расклада республику не позднее 1 декабря ожидает второй тур президентских выборов с участием двух кандидатов, которые показали лучшие результаты во время голосования в воскресенье.

Как ранее информировал УНН, выборы президента Грузии стартовали 28 октября в 08:00 по местному времени. На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Это последние выборы путем прямого голосования. Через 6 лет главу государства будут избирать 300 делегатов. Порога явки нет.

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