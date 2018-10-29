У Сан-Паулу відбулися зіткнення між прихильниками і противниками Болсонару
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Зіткнення між прихильниками і противниками ультраправого депутата Жаіра Болсонару, який здобув перемогу за підсумками другого туру президентських виборів у Бразилії, відбулися в неділю ввечері в місті Сан-Паулу. Кадри із місця НП продемонстрував у прямому ефірі телеканал Globo, передає УНН.
За його даними, інцидент стався на проспекті Пауліста - найбільшої магістралі мегаполісу. Поліція застосувала проти учасників бійки гумові кулі, зараз обстановка в місті спокійна. Тисячі прихильників Болсонару залишаються на вулицях і святкують його перемогу.
Як раніше інформував УНН, у неділю в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів. За підсумками підрахунку 99,49% бюлетенів Болсонару, який представляє консервативну Соціал-ліберальну партію, набрав 55,21% голосів. Його суперник - кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад - заручився підтримкою 44,79% співгромадян. Інавгурація наступного президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року.