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У Сан-Паулу відбулися зіткнення між прихильниками і противниками Болсонару

У Сан-Паулу відбулися зіткнення між прихильниками і противниками Болсонару

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Зіткнення між прихильниками і противниками ультраправого депутата Жаіра Болсонару, який здобув перемогу за підсумками другого туру президентських виборів у Бразилії, відбулися в неділю ввечері в місті Сан-Паулу. Кадри із місця НП продемонстрував у прямому ефірі телеканал Globo, передає УНН.

За його даними, інцидент стався на проспекті Пауліста - найбільшої магістралі мегаполісу. Поліція застосувала проти учасників бійки гумові кулі, зараз обстановка в місті спокійна. Тисячі прихильників Болсонару залишаються на вулицях і святкують його перемогу.

Як раніше інформував УНН, у неділю в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів. За підсумками підрахунку 99,49% бюлетенів Болсонару, який представляє консервативну Соціал-ліберальну партію, набрав 55,21% голосів. Його суперник - кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад - заручився підтримкою 44,79% співгромадян. Інавгурація наступного президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року.

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