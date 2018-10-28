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Ультраправий кандидат Болсонару переміг на виборах президента Бразилії

Ультраправий кандидат Болсонару переміг на виборах президента Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Бразилії на виборах президента країни перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Болсонару. Про це повідомляє канал Globo з посиланням на Вищий виборчий суд (аналог Центрвиборчкому), інформує УНН.

Відзначається, що після обробки 94,44% бюлетенів Болсонару набрав 55,54%, у той час як його супротивник Фернанду Аддад, що представляє ліву Партію трудящих, отримав 44,46% голосів.

Інавгурація нового глави держави запланована на 1 січня 2019 року, його мандат розрахований на чотири роки.

Як раніше інформував УНН, голова парламенту Грузії не виключив можливості другого туру президентських виборів. Оприлюднення перших попередніх результатів президентських виборів почнеться в понеділок приблизно о 02:00, повідомив ЦВК Грузії.

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