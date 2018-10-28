Ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Бразилии на выборах президента страны победил ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает канал Globo со ссылкой на Высший избирательный суд (аналог Центризбиркома), информирует УНН.
Отмечается, что после обработки 94,44% бюллетеней Болсонару набрал 55,54%, в то время как его противник Фернанду Аддад, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,46% голосов.
Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.
Как ранее информировал УНН, председатель парламента Грузии не исключил возможности второго тура президентских выборов. Обнародование первых предварительных результатов президентских выборов начнется в понедельник примерно в 02:00, сообщил ЦИК Грузии.