В Сан-Паулу произошли столкновения между сторонниками и противниками Болсонару

По его данным, инцидент произошел на проспекте Паулиста — крупнейшей магистрали мегаполиса. Полиция применила против участников потасовки резиновые пули, сейчас обстановка в городе спокойная. Тысячи сторонников Болсонару остаются на улицах и празднуют его победу.

Как ранее информировал УНН, в воскресенье в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 99,49% бюллетеней Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральной партии, набрал 55,21% голосов. Его соперник — кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — заручился поддержкой 44,79% граждан. Инаугурация следующего президента Бразилии состоится 1 января 2019.