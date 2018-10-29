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СМИ: партия Меркель побеждает на выборах в Гессене

СМИ: партия Меркель побеждает на выборах в Гессене

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Такие данные предварительного подсчета голосов, представленные в понедельник телеканалом ARD, передает УНН.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 19,8% голосов, потеряв 10,9% по сравнению с предыдущими выборами.

“Зеленые” также набирают 19,8%, “Альтернатива для Германии” — 13,1%. Свободная-демократическая партия (СвДП) получает 7,5%, Левая партия (ЛП) — 6,3%.

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По данным телеканала, на настоящий момент результаты подсчитаны во всех 55 избирательных округах Гессена.

Правом голоса в Гессене обладают 4,4 млн человек. Крупнейшим городом является Франкфурт-на-Майне.

Сейчас в этой федеральной земле действует правительство в составе ХДС и “зеленых”, на данный момент в этой коалиции есть минимальное большинство, но оно может быть потеряно по мере подсчета голосов. В этом случае им придется включить в Кабмин еще одну партию.

Как ранее информировал УНН, независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили сохраняет на выборах минимальное преимущество над своим главным оппонентом — кандидатом от бывшей правящей партии “Единое национальное движение” Григолом Вашадзе.

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