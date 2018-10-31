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Меркель обговорить у Києві з президентом України мінські угоди та двосторонні відносини

Меркель обговорить у Києві з президентом України мінські угоди та двосторонні відносини

Київ • УНН

 • 8973 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер перебуватиме з візитом в Україні на запрошення Глави української держави. Глава кабінету міністрів ФРН зустрінеться в Києві з президентом України Петром Порошенко. Сторони обговорять виконання мінських угод із врегулювання на сході України, так звані “вибори” на окупованому Донбасі та двосторонні відносини. За підсумками зустрічі запланована спільна прес-конференція, передає УНН.

Меркель також проведе в Києві зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головами фракцій у Верховній Раді, а також поспілкується зі студентами.

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В уряді ФРН незмінно вважають мінські домовленості єдиною основою для вирішення конфлікту на сході України. У Берліні наполягають, що у разі відмови від їх виконання домогтися деескалації буде неможливо. При цьому у відомстві канцлера не задоволені нинішніми темпами реалізації даного пакета заходів.

“Важливо мати політичну волю до повного виконання цих 13 пунктів комплексу заходів”, — вказали у кабміні напередодні візиту. Зокрема, Берлін наполягає на довгостроковому перемир’ї на Донбасі, відвід важких озброєнь від лінії зіткнення і відновленні цивільної інфраструктури.

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Істотну увагу приділяють у Німеччині запланованим бойовиками на 11 листопада “виборам” на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Берлін наполягає на тому, що це голосування суперечить “Мінську-2”, і їх підсумки визнавати не можна.

“Ці вибори несумісні з суверенітетом і територіальною цілісністю України”, — сказав офіційний представник кабміну Штеффен Зайберт. Він вказав на те, що в мінських угодах йдеться про необхідність проведення голосування на Донбасі “в рамках українських законів”. “Все інше суперечило б духу угод і з нашого боку не може отримати визнання”, — вважає представник кабміну.

Зазначимо, що Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає Україну вчетверте. Третій візит Меркель до України відбувся 5 лютого 2015 року напередодні підписання Мінських домовленностей щодо врегулювання ситуації на сході. Вдруге канцлер відвідала Київ 23 серпня 2014 року. До цього вона відвідувала Київ 21 липня 2008 року, коли президентом країни був Віктор Ющенко.

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