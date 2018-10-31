Меркель обсудит в Киеве с президентом Украины минские соглашения и двусторонние отношения

Меркель также проведет в Киеве встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателями фракций в Верховной Раде, а также пообщается со студентами.

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В правительстве ФРГ неизменно считают минские договоренности единственной основой для решения конфликта на востоке Украины. В Берлине настаивают, что в случае отказа от их выполнения добиться деэскалации будет невозможно. При этом в ведомстве канцлера недовольны нынешними темпами реализации данного пакета мер.

“Важно иметь политическую волю к полному выполнению этих 13 пунктов комплекса мер”, — указали в Кабмине накануне визита. В частности, Берлин настаивает на долгосрочном перемирии на Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и восстановлении гражданской инфраструктуры.

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Существенное внимание уделяют в Германии запланированным боевиками на 11 ноября “выборам” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Берлин настаивает на том, что это голосование противоречит “Минск-2”, и их итоги признавать нельзя.

“Эти ввыборы несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины”, — сказал официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Он указал на то, что в минских соглашениях говорится о необходимости проведения голосования в Донбассе “в рамках украинских законов”. “Все остальное противоречило бы духу соглашений и с нашей стороны не может получить признания”, — считает представитель кабмина.

Отметим, что Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину в четвертый раз. Третий визит Меркель в Украину состоялся 5 февраля 2015 года накануне подписания Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке. Второй раз канцлер посетила Киев 23 августа 2014 года. До этого она посещала Киев 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.