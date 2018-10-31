Центр Києва перекриють майже на день через приїзд Меркель

“У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель”, — йдеться у повідомленні.

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Орієнтовно із 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху автошляхами:



просп. Миколи Бажана;



Набережне шосе;



Паркова дорога;



Володимирський узвіз;



Європейська площа;



вул. Михайла Грушевського;



вул. Шовковична;



вул. Інститутська;



вул. Хрещатик;



вул. Михайлівська;



вул. Володимирська;



вул. Велика Житомирська.



Зазначимо, що Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає Україну вчетверте. Третій візит Меркель до України відбувся 5 лютого 2015 року напередодні підписання Мінських домовленностей щодо врегулювання ситуації на сході. Вдруге канцлер відвідала Київ 23 серпня 2014 року. До цього вона відвідувала Київ 21 липня 2008 року, коли президентом країни був Віктор Ющенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відвідає Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення 1-ї світової війни.

Перша світова війна — світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розгорнувся перш за все в Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, в якому брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Під час неї загинуло понад 10 мільйонів солдатів і цивільних мешканців, відбувся розпад чотирьох імперій - Російської, Османської, Австро-Угорської і Германської.

Павло Скоропадський (1873-1945) - державний, політичний і громадський діяч, воєначальник, останній гетьман України з 29 квітня по 14 грудня 1918 року, який управляв державою під протекторатом Германської імперії до 9 листопада 1918 року, після революції - Веймарської республіки.