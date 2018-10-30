Порошенко їде у Париж на 100-річчя завершення Першої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідає Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення 1-ї світової війни. Про це сказав Держсекретар Міністерства Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуану вівторок, 30 жовтня, під час брифінгу у Києві, передає УНН.
"Так, 11 листопада в Парижі перебуватиме Президент Порошенко. Він перебуватиме на запрошення з боку французького колеги взяти участь у святкуванні 100-ї річниці закінчення 1-ї світової війни. Для нас велика честь – приймати українського Президента з цієї нагоди", - сказав Жан-Батист Лемуану.
Як повідомляв УНН, 11 листопада в Парижі відбудеться друга зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться на полях святкування на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни за домовленістю, яка була досягнута в ході перебування в Москві помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.
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Нагадаємо, У четвер, 1 листопада, 2018 року в Києві Президент України Петро Порошенко проведе переговори з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка перебуватиме з візитом в Україні на запрошення Глави української держави.