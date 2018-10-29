Пєсков розкрив подробиці зустрічі Путіна і Трампа в Парижі

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп в Парижі 11 листопада "звірять годинники з багатьох проблем", в тому числі по ДРСМД (Договору про ракети середньої і малої дальності - ред.). Про це повідомив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Зустріч буде на полях міжнародного заходу в Парижі (святкування на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни-ред.) за тою домовленістю, яка була досягнута в ході перебування тут (в Москві - ред.) Болтона (помічника президента США з національної безпеки Джона - ред.) ", - сказав представник Кремля журналістам.

За його словами, "головна мета - це звірити годинники".

"У президентів Росії і США традиційно дуже багато питань, за якими потрібно обмінюватися думками, як і раніше дуже багато питань, що стосуються стабільності, тим більше в контексті озвученого наміру Сполучених Штатів Америки вийти з ДРСМД", - зазначив Пєсков.

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На його погляд, "все це, безумовно, буде на порядку денному (зустрічі в Парижі - ред.)".

Прес-секретар російського лідера додав, що президенти обговорять, "звичайно, двосторонні російсько-американські відносини".

"Ця звіряння годинників і є головна мета подібних зустрічей", - пояснив Пєсков.

Як повідомляв УНН, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон в наступному році.

Ранише, президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися вже в листопаді цього року.

Нагадаємо, саміт президентів США і РФ пройшов 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп в перший раз провели переговори 7 липня 2017 на полях саміту Групи двадцяти в Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В'єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.

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