Пєсков розкрив подробиці зустрічі Путіна і Трампа в Парижі

"Зустріч буде на полях міжнародного заходу в Парижі (святкування на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни-ред.) за тою домовленістю, яка була досягнута в ході перебування тут (в Москві - ред.) Болтона (помічника президента США з національної безпеки Джона - ред.) ", - сказав представник Кремля журналістам.



За його словами, "головна мета - це звірити годинники".



"У президентів Росії і США традиційно дуже багато питань, за якими потрібно обмінюватися думками, як і раніше дуже багато питань, що стосуються стабільності, тим більше в контексті озвученого наміру Сполучених Штатів Америки вийти з ДРСМД", - зазначив Пєсков.



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На його погляд, "все це, безумовно, буде на порядку денному (зустрічі в Парижі - ред.)".



Прес-секретар російського лідера додав, що президенти обговорять, "звичайно, двосторонні російсько-американські відносини".



"Ця звіряння годинників і є головна мета подібних зустрічей", - пояснив Пєсков.



Як повідомляв УНН, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон в наступному році.



Ранише, президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися вже в листопаді цього року.



Нагадаємо, саміт президентів США і РФ пройшов 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп в перший раз провели переговори 7 липня 2017 на полях саміту Групи двадцяти в Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В'єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.