Путін запропонував Трампу зустрітися уже в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня УНН. Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися вже в листопаді цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Президент Росії Владімір Путін заявив раднику Білого дому з питань національної безпеки Джону Болтону, що хоче провести нові переговори з президентом США Дональдом Трампом, і запропонував зустрітися у Парижі 11 листопада 2018 року у рамках заходів присвячених завершенню Першої світової війни. Болтон відповів, що він вважає, що Трамп очікує зустрічі", - сказано у повідомлені.
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Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройшов 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.