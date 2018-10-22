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У Радбезі РФ привідкрили завісу таємниці щодо кола питань зустрічі Патрушева та Болтона

Київ • УНН

 • 9756 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон у понеділок зустрілись у Москві, щоб обговорити широке коло питань міжнародної безпеки та співробітництво двох країн у цій сфері. Про це повідомив прес-секретар Патрушева Євген Аношин, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Микола Патрушев і Джон Болтон на зустрічі в Москві обговорюють широке коло питань міжнародної безпеки і російсько-американського співробітництва в сфері безпеки”, — зазначив він.

Зустріч Патрушева і Болтона почалася близько 11:00 за московським часом (11:00 за Києвом). Вона проходить без участі преси.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розраховує почути від Болтона роз’яснення слів американського лідера Дональда Трампа про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

“У світлі цих заяв [Трампа] хотілося б отримати більш детальне роз’яснення від США”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи варта ця тема на порядку денному переговорів з Болтоном в Москві.

Програма московського візиту Болтона передбачає бесіду не тільки з Патрушевим. Як повідомив раніше Пєсков, плануються зустрічі з представниками МЗС Росії і помічником глави російської держави по зовнішній політиці Юрієм Ушаковим. За словами Пєскова, також готується зустріч Болтона з президентом РФ Володимиром Путіним. Ушаков, в свою чергу, уточнив, що помічник американського президента запросив зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

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