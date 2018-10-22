У Радбезі РФ привідкрили завісу таємниці щодо кола питань зустрічі Патрушева та Болтона

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон у понеділок зустрілись у Москві, щоб обговорити широке коло питань міжнародної безпеки та співробітництво двох країн у цій сфері. Про це повідомив прес-секретар Патрушева Євген Аношин, передає УНН із посиланням на ТАСС.