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В Совбезе РФ приоткрыли завесу тайны относительно круга вопросов встречи Патрушева и Болтона

Киев  •  УНН

 • 9755 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник встретились в Москве, чтобы обсудить широкий круг вопросов международной безопасности и сотрудничестве двух стран в этой сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Николай Патрушев и Джон Болтон на встрече в Москве обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности”, — отметил он.

Встреча Патрушева и Болтона началась около 11:00 по московскому времени (11:00 по Киеву). Она проходит без участия прессы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает услышать от Болтона разъяснения слов американского лидера Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

“В свете этих заявлений хотелось бы получить более детальное разъяснение от США”, — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли эта тема на повестке дня переговоров с Болтоном в Москве.

Программа московского визита Болтона предусматривает беседу не только с Патрушевым. Как сообщил ранее Песков, планируются встречи с представителями МИД России и помощником главы российского государства по внешней политике Юрием Ушаковым. По словам Пескова, также готовится встреча Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным. Ушаков, в свою очередь, уточнил, что помощник американского президента запросил встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

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