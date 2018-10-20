Трамп заявив, що США вийдуть із договору про ядерні озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду. Слова американського лідера наводить прес-пул Білого дому, на питання журналістів якого він відповідав після виступу перед прихильниками у штаті Невада, інформує УНН із посиланням на The New York Times.
“Ми збираємося розірвати угоду. Ми збираємося вийти”, — відповів президент на прохання прокоментувати інформацію про те, що США приступають до виходу із INF.
“Нам доведеться розробляти такі озброєння (ракети середньої і меншої дальності — прим. УНН)”, — додав Трамп.
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Відповідно до публікації The New York Times, про рішення Вашингтона приступити до виходу із ДЛРСМД керівництво Росії повідомить помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон. У суботу він відправився з візитом до Москви.
Як раніше інформував УНН, США вперше звинуватили Росію в порушенні ДРСМД ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.
Держдепартамент в грудні минулого року попередив, що Вашингтон почне приймати “заходи економічного і військового характеру”, якщо Москва не повернеться до виконання своїх зобов’язань за договором. Вашингтон розглядає економічні та військові заходи, що включають “аналіз військових концепцій і можливих варіантів дій, у тому числі розробку наземних ракетних систем середньої та меншої дальності, що дозволить США захищати себе і своїх союзників у тому випадку, якщо Російська Федерація не буде дотримуватися умов договору”, пояснило тоді американське зовнішньополітичне відомство.