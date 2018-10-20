Трамп заявив, що США вийдуть із договору про ядерні озброєння

“Ми збираємося розірвати угоду. Ми збираємося вийти”, — відповів президент на прохання прокоментувати інформацію про те, що США приступають до виходу із INF.

“Нам доведеться розробляти такі озброєння (ракети середньої і меншої дальності — прим. УНН)”, — додав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон поставив під сумнів надійність Росії як партнера у сфері контролю над озброєннями

Відповідно до публікації The New York Times, про рішення Вашингтона приступити до виходу із ДЛРСМД керівництво Росії повідомить помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон. У суботу він відправився з візитом до Москви.

Як раніше інформував УНН, США вперше звинуватили Росію в порушенні ДРСМД ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.

Держдепартамент в грудні минулого року попередив, що Вашингтон почне приймати “заходи економічного і військового характеру”, якщо Москва не повернеться до виконання своїх зобов’язань за договором. Вашингтон розглядає економічні та військові заходи, що включають “аналіз військових концепцій і можливих варіантів дій, у тому числі розробку наземних ракетних систем середньої та меншої дальності, що дозволить США захищати себе і своїх союзників у тому випадку, якщо Російська Федерація не буде дотримуватися умов договору”, пояснило тоді американське зовнішньополітичне відомство.