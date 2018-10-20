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Трамп заявил, что США выйдут из договора о ядерных вооружениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома, на вопрос журналистов которого Трамп отвечал после выступления перед сторонниками в штате Невада, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

“Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти”, — сказал президент на просьбу прокомментировать информацию о том, что США приступают к выходу из INF.

“Нам придется разрабатывать такие вооружения (ракеты средней и меньшей дальности — прим. УНН)”, — добавил Трамп.

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Согласно публикации The New York Times, о решении Вашингтона приступить к выходу из INF руководство России сообщит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В субботу он отправился с визитом в Москву.

Как ранее информировал УНН, США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать “меры экономического и военного характера”, если Москва не вернется к исполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие “анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора”, пояснил тогда американское внешнеполитическое ведомство.

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