Джерело Fox News підтвердило рішення США вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Джерело в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підтвердило, що наступного тижня радник президента із національної безпеки Джон Болтон повідомить Росію намір американської сторони вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.
За словами джерела, США разом зі своїми союзниками намагалися повернути Росію до транспарентності (прозорості) дотримання угоди у повному обсязі.
“Не дивлячись на наші заперечення, Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети і ігнорує заклики до прозорості”, — пояснило джерело.
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Як раніше інформував УНН, згідно з повідомленням газети The Guardian радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон наполягає на відмові Вашингтона від Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF).