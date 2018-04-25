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Пентагон поставив під сумнів надійність Росії як партнера у сфері контролю над озброєннями

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Глава Пентагону Джеймс Меттіс поставив під сумнів надійність Російської Федерації як партнера у сфері контролю над озброєннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

Пентагон поставив під сумнів надійність Росії як партнера у сфері контролю над озброєннями

“Росія порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) вже протягом кількох років. Хоча ми прагнемо переконати Росію повернутися до дотримання цього договору, тривалість цих порушень свідчить про те, що добитися прогресу в подальших зусиллях у сфері контролю над озброєннями буде непросто, і підриває довіру до Росії як надійного партнера по роззброєнню”, - йдеться в тексті вступного слова міністра оборони, підготовленому до закритих слухань у комітеті Палати представників Конгресу США з асигнувань.

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При цьому Меттіс вказав, що “Росія і США вчасно виконали вимоги, закріплені в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь” (ДСНВ) від 2010 року. Текст вступного слова був поширений пулом журналістів, акредитованих при міноборони.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров підтвердив плани Росії щодо поставок до Сирії С-300.

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