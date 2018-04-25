Пентагон поставил под сомнение надежность России как партнера в сфере контроля над вооружениями

“Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже в течение нескольких лет. Хотя мы стремимся убедить Россию вернуться к соблюдению этого договора, продолжительность этих нарушений свидетельствует о том, что добиться прогресса в дальнейших усилиях по контролю над вооружениями будет непросто, и подрывает доверие к России как надежному партнеру по разоруженческим договорам”, — говорится в тексте вступительного слова министра обороны, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты пре дставителей Конгресса США по ассигнованиям.

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При этом Мэттис указал, что “Россия и США вовремя выполнили требования, закрепленные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений” (ДСНВ) от 2010 года. Текст вступительного слова был распространен пулом журналистов, аккредитованных при Минобороны.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300.