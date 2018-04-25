Пентагон поставил под сомнение надежность России как партнера в сфере контроля над вооружениями

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 6730 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 25374 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 51491 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 66354 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 92557 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 133530 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 100956 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133301 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186690 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 282240 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 139174 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 129409 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 110954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 149316 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 95430 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 95765 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 149637 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 399353 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 358815 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 443532 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 9762 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 10562 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 21143 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 31849 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 37834 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Пентагон поставил под сомнение надежность России как партнера в сфере контроля над вооружениями

Киев • УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис поставил под сомнение надежность Российской Федерации как партнера в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Пентагон поставил под сомнение надежность России как партнера в сфере контроля над вооружениями

“Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже в течение нескольких лет. Хотя мы стремимся убедить Россию вернуться к соблюдению этого договора, продолжительность этих нарушений свидетельствует о том, что добиться прогресса в дальнейших усилиях по контролю над вооружениями будет непросто, и подрывает доверие к России как надежному партнеру по разоруженческим договорам”, — говорится в тексте вступительного слова министра обороны, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты пре дставителей Конгресса США по ассигнованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг считает, что создание Россией новых крылатых ракет нарушает договор РСМД

При этом Мэттис указал, что “Россия и США вовремя выполнили требования, закрепленные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений” (ДСНВ) от 2010 года. Текст вступительного слова был распространен пулом журналистов, аккредитованных при Минобороны.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88