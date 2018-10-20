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Источник Fox News подтвердил решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Источник Fox News подтвердил решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Источник в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подтвердил, что на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уведомит Россию о намерении американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к транспарентности (прозрачности) соблюдения соглашения в полном объеме.

“Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности”, — пояснил источник.

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Как ранее информировал УНН, согласно сообщению газеты The Guardian советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на отказе Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF).

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