Путин предложил Трампу встретиться уже в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября УНН. Президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Президент России Владимир Путин заявил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, что хочет провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и предложил встретиться в Париже 11 ноября 2018 в рамках мероприятий посвященных завершению Первой мировой войны. Болтон ответил, что он считает, что Трамп ожидает встречи", - говорится в сообщении.
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Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.