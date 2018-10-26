Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в следующем году

"Мы надеемся, что следующая встреча между двумя президентами может произойти в Париже во время парада в День перемирия (11 ноября 2018 - ред.). Есть и другие возможности. И я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году", - рассказал советник Трампа.



Комментируя свою недавнюю встречу с российским лидером, Болтон отметил, что она стала продолжением встречи, которую президент Трамп и президент Путин провели в Хельсинки в июле этого года.



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"Это была очень профессиональная, большая дискуссия. Президент Путин сам является экспертом по контролю над вооружениями. Поэтому мы долго обсуждали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и сформулированые президентом Трампом причины выхода США из него. Мы говорили о других сделках о контроле над вооружениями, о стратегических отношениях между двумя странами. Мы рассмотрели несколько аспектов конфликтов на Ближнем Востоке, в Иране и ядерной программы в Северной Корее", - рассказал он.



Как сообщал УНН, в ходе визита помощника президента США Болтона в Москву в начале этой недели он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой речь шла о ситуации вокруг Сирии и Афганистане, в Украине и на Корейском полуострове.



Раныше, президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.



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Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.