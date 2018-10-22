Лавров і Болтон обговорили ситуацію в Україні та на Корейському півострові

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів зустріч з помічником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Під час зустрічі йшлося про ситуацію навколо Сирії і в Афганістані, становище в Україні і Корейському півострові, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.