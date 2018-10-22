Лавров і Болтон обговорили ситуацію в Україні та на Корейському півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів зустріч з помічником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Під час зустрічі йшлося про ситуацію навколо Сирії і в Афганістані, становище в Україні і Корейському півострові, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
У МЗС РФ відзначили, що міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров провів зустріч з Помічником Президента США з питань національної безпеки Болтоном, який перебуває в Москві з робочим візитом.
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"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних питань, включаючи ситуацію навколо Сирії і в Афганістані, становище в Україні і Корейському півострові. Обговорювалися перспективи взаємодії між ... країнами, в тому числі в інтересах врегулювання регіональних конфліктів, ефективної боротьби з тероризмом, підтримання стратегічної стабільності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон їде до Москви заради поліпшення відносин РФ і США і обговорення проблемних моментів у взаєминах між країнами.