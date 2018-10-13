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Болтон назвав мету візиту в Росію

Болтон назвав мету візиту в Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон їде до Москви заради поліпшення відносин РФ і США і обговорення проблемних моментів у взаєминах між країнами. Про це Болтон розповів у інтерв’ю журналісту-радіоведучому Х’ю Хьюїтту, опублікованому на його сайті hughhewitt, інформує УНН.

"Причина для цього візиту - продовжити діалог, який президент Трамп та президент  Путін почали влітку в Гельсінкі, обговорити відносини між США та Росією і те, де ми можемо домогтися прогресу, де у нас все ще є проблеми і розбіжності", - сказав Болтон.

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Помічник президента США з національної безпеки також зазначив, що кожного разу під час переговорів із російською владою зачіпає тему втручання РФ в американські вибори. "Кожен раз, коли я зустрічався з росіянами на цій посаді, включаючи президента Путіна, коли я відвідував Росію для підготовки саміту в Гельсінкі, я говорив про це, як говорив і президент", - заявив Болтон.

Він розповів, що розраховує під час свого візиту в Азербайджан, Вірменію та Грузію оцінити ту важливу геополітичну роль, яку ці країни відіграють у відносинах з Іраном, Росією і Туреччиною - державами-гарантами сирійського врегулювання. Помічник президента також повідомив, що раз на тиждень проводить робочий сніданок із головою Пентагону Джеймсом Меттісом та держсекретарем Майклом Помпео для обговорення міжнародного порядку. Зокрема, під час такої зустрічі в п'ятницю вранці вони обговорили його майбутній візит до Росії.

Як раніше інформував УНН, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську та європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News. Американський лідер промовчав про Україну, а позицію Трампа щодо Криму висловив Путін.

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