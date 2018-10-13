Болтон назвал цель визита в Россию

“Причина для этого визита — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия”, — сказал Болтон.

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Помощник президента США по национальной безопасности также отметил, что каждый раз во время переговоров с российскими властями затрагивает тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. “Каждый раз, когда я встречался с русскими на этой должности, включая президента Путина, когда я посещал Россию для подготовки саммита в Хельсинки, я говорил об этом, как говорил и президент”, — заявил Болтон.

Болтон рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией — государствами-гарантами сирийского урегулирования. Помощник президента также сообщил, что раз в неделю проводит рабочий завтрак с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Майклом Помпео для обсуждения международной повестки. В частности, во время такой встречи в пятницу утром они обсудили его предстоящий визит в Россию.

Как ранее информировал УНН, первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американскую и европейскую общественное мнение. Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News. Американский лидер промолчал об Украине, а позицию Трампа по Крыму выразил Путин.