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Болтон заявив, що США не потерплять загроз життю своїм військовим із боку Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що КНР протягом довгого часу провокує США в Південно-Китайському морі, Вашингтон не потерпить загроз життю американським військовим. Із таким твердженням Болтон виступив в інтерв’ю журналісту-радіоведучому Х’ю Хьюїтту, опублікованому на його сайті hughhewitt, інформує УНН.

“Ми не потерпимо погроз у бік американських військовослужбовців. Ми сповнені рішучості підтримувати відкритими морські шляхи сполучення. Це те, що потрібно зрозуміти китайцям. Їх поведінка занадто довго було провокаційною”, — заявив Болтон.

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При цьому помічник президента з національної безпеки назвав Китай “головною проблемою століття” для США. За його словами, нещодавній інцидент із кораблями у Південно-Китайському морі “є прикладом того, якими небезпечним можуть бути дії Китаю”.

“Тепер наші союзники — британці, австралійці та інші — набагато частіше ходять із нами у Південно-Китайському морі. І ми збираємося робити більше, ніж робимо зараз. Я думаю, що ми можемо побачити більше розробок родовищ ресурсів у Південно-Китайському морі разом або без китайського співробітництва”, — заявив він, зазначивши, що ця територія “не є китайською провінцією”.

Нагадаємо, 30 вересня есмінець ВМС США Decatur (DDG-73) при проведенні операції “із забезпечення свободи навігації” у Південно-Китайському морі пройшов на відстані 12 морських миль від штучних островів в акваторії архіпелагу Спратлі (Наньша), створених Китаєм. Надалі, як зазначив представник Тихоокеанського флоту ВМС США Чарльз Браун, китайський есмінець Luyang наблизився до американського корабля, зробивши “небезпечний та непрофесійний маневр”.

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Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.

Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.

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