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Болтон заявил, что США не потерпят угроз жизни своим военным со стороны Китая

Болтон заявил, что США не потерпят угроз жизни своим военным со стороны Китая

Киев  •  УНН

 • 8278 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай на протяжении долгого времени провоцирует США в Южно-Китайском море, Вашингтон не потерпит угроз жизни американским военным. С таким утверждением Болтон выступил в интервью журналисту-радиоведущему Хью Хьюитту, опубликованном на его сайте hughhewitt, информирует УНН.

“Мы не потерпим угроз в отношении несущих службу американцев. Мы полны решимости поддерживать открытыми морские пути сообщения. Это то, что нужно понять китайцам. Их поведение слишком долго было провокационным”, — заявил Болтон.

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При этом помощник президента по национальной безопасности назвал Китай “главной проблемой века” для США. По его словам, недавний инцидент с кораблями в Южно-Китайском море “является примером того, какими опасным могут быть действия Китая”.

“Теперь наши союзники — британцы, австралийцы и другие — намного чаще ходят с нами в Южно-Китайском море. И мы собираемся делать больше, чем делаем сейчас. Я думаю, что мы можем увидеть больше разработок месторождений ресурсов в Южно-Китайском море вместе или без китайского сотрудничества”, — заявил он, отметив, что эта территория “не является китайской провинцией”.

Напомним, 30 сентября эсминец ВМС США Decatur (DDG-73) при проведении операции “по обеспечению свободы навигации” в Южно-Китайском море прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов в акватории архипелага Спратли (Наньша), созданных Китаем. В дальнейшем, как отметил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун, китайский эсминец Luyang приблизился к американскому кораблю, сделав “опасный и непрофессиональный маневр”.

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Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.

Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.

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