З літака-розвідника США зняли, як Китай мілітаризує спірне море
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У п'ятницю американський розвідувальний літак США пролетів над одним з найбільш спірних регіонів у світі, а саме над Південно-Китайським морем, де китайський уряд швидко розгортає військові сили. Відео оприлюднило видання CNN, команда якого перебувала на американському літаку, передає УНН.
Після посадки на борт американського військового літака P8-A Poseidon на Окінаві в п'ятницю команда видання пролетіла над спірними водами, на більшу частину яких претендує Пекін.
Екіпаж отримав шість окремих попереджень від китайських військових під час польоту, які заявили, що літак перебуває на території Китаю, та закликали їх покинути це місце.
"Американські військові літаки, це Китай... Негайно залиште територію і не наближайтесь, щоб уникнути будь-яких непорозумінь", - наголосили китайські військові через радіозв’язок.
Реактивний літак ВМС США пролетів поряд з чотирма ключовими островами в архіпелазі Спратлі, де Китай створив укріплення.
З вікна літака CNN отримав чітке уявлення про аеродроми та радіолокаційні установки на островах, контрольованих Китаєм.
Острови в Південно-Китайському морі є предметом територіальної суперечки між Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами, Брунеєм та В'єтнамом. Через акваторію Південно-Китайського моря проходить приблизно 40 відсотків трафіку світової торгівлі і перевозиться до 80 відсотків обсягів китайського імпорту нафти і газу.
Як повідомляв УНН, навесні цього року міністерство оборони Китаю відреагувало на прохід двох кораблів ВМС США (есмінець і ракетний крейсер) біля Парасельских островів (архіпелаг Сиша) в Південно-Китайському морі, назвавши їх дії серйозним порушенням суверенітету.