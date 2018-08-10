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С самолета-разведчика США сняли, как Китай милитаризирует спорное море

Киев • УНН

 • 9930 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу американский разведывательный самолет США пролетел над одним из самых спорных регионов в мире, а именно над Южно-Китайским морем, где китайское правительство быстро разворачивает военные силы. Видео обнародовало издание CNN, команда которого находилась на американском самолете, передает УНН.

С самолета-разведчика США сняли, как Китай милитаризирует спорное море

После посадки на борт американского военного самолета P8-A Poseidon на Окинаве в пятницу команда издания пролетела над спорными водами, на большую часть которых претендует Пекин.

Экипаж получил шесть отдельных предупреждений от китайских военных во время полета, которые заявили, что самолет находится на территории Китая, и призвали их покинуть это место.

"Американские военные самолеты, это Китай... Немедленно оставьте территорию и не приближайтесь, чтобы избежать любых недоразумений", - отметили китайские военные по радиосвязи.

Реактивный самолет ВМС США пролетел рядом с четырьмя ключевыми островами в архипелаге Спратли, где Китай создал укрепления.

Из окна самолета CNN получил четкое представление об аэродромах и радиолокационных установках на островах, контролируемых Китаем.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.

Как сообщал УНН, весной этого года министерство обороны Китая отреагировало на проход двух кораблей ВМС США (эсминец и ракетный крейсер) у Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, назвав их действия серьезным нарушением суверенитета.

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