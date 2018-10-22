Лавров запросив помічника Трампа на робочий обід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Росії розпочалась зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона у форматі робочого обіду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
"В особняку МЗС розпочалася зустріч Сергія Лаврова і Джона Болтона в форматі робочого обіду", - написала Захарова, додавши фото із офіційної зустрічі.
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Раніше радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон їде до Москви заради поліпшення відносин РФ і США і обговорення проблемних моментів у взаєминах між країнами.