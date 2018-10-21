Болтон починає робочу програму в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Радник президента США із національної безпеки Джон Болтон починає в понеділок дводенну робочу програму в Москві. Головною темою майбутніх зустрічей дипломата, як очікується, стане ситуація навколо рішення США вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), інформує УНН із посиланням на ТАРС.
Візит Болтона, як передбачалося, повинен був продовжити формат “Болтон — Патрушев”, у рамках якого помічник президента США вів діалог із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Перша їхня зустріч відбулася в Женеві 23 серпня і завершилася позитивним результатом — сторони погодилися відновити контакти між РФ і США по лінії міністерств оборони, генеральних штабів та зовнішньополітичних відомств.
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Програма московського візиту Болтона передбачає бесіду не тільки із Патрушевим. Як повідомив раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, плануються зустрічі з представниками зовнішньополітичного відомства Росії і радником глави російської держави щодо зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. За словами Пєскова, також готується зустріч Болтона з президентом РФ Володимиром Путіним.
Ушаков, у свою чергу, уточнив, що помічник президента США запросив зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.