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Трамп допустив укладення нового договору про ядерні озброєння з Росією і Китаєм

Трамп допустив укладення нового договору про ядерні озброєння з Росією і Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп допустив укладення нової угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності з Росією та Китаєм після виходу Вашингтона з INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Fox News.

Про це американський лідер повідомив у суботу, відповідаючи на питання журналістів після виступу перед прихильниками у штаті Невада.

“Нам доведеться розробляти такі озброєння до тих пір, поки Росія не прийде до нас, поки Китай не прийде до нас, всі вони не прийдуть до нас і не скажуть: „Давайте справді порозумнішаємо, і ніхто з нас не буде розробляти ці озброєння“, — сказав Трамп. — Але, якщо Росія робить це, і Китай робить це, а ми дотримуємося угоди, це неприйнятно”.

На думку глави вашингтонської адміністрації, Росія порушувала INF “протягом багатьох років”. “Я не знаю, чому президент Обама не провів переговори або не вийшов з угоди”, — поскаржився Трамп.

“І ми не збираємося дозволити їм порушувати ядерну угоду. Ми єдині, хто залишається в угоді, і ми виконуємо угоду. Але Росія, на жаль, не дотримується її”, — додав президент, відзначивши, що військовий бюджет США обчислюється “величезною сумою грошей” у кілька сот мільярдів доларів.

“Поки хтось порушує цю угоду, ми не будемо єдиними, хто її дотримується. Я думаю, ви це розумієте”, — уклав глава Білого дому.

Як раніше інформував УНН, США вперше звинуватили Росію в порушенні INF ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.

Держдепартамент в грудні минулого року попередив, що Вашингтон почне приймати “заходи економічного і військового характеру”, якщо Москва не повернеться до виконання своїх зобов’язань за договором. Вашингтон розглядає економічні та військові заходи, що включають “аналіз військових концепцій і можливих варіантів дій, у тому числі розробку наземних ракетних систем середньої та меншої дальності, що дозволить США захищати себе і своїх союзників у тому випадку, якщо Російська Федерація не буде дотримуватися умов договору”, пояснило тоді американське зовнішньополітичне відомство.

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