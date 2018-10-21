Трамп допустил заключение нового договора о ядерных вооружениях с Россией и Китаем

Об этом американский лидер сообщил в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада.

“Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: „Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения“, — сказал Трамп. — Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо”.

По мнению главы вашингтонской администрации, Россия нарушала INF “на протяжении многих лет”. “Я не знаю, почему президент Обама не провел переговоры или не вышел из соглашения”, — пожаловался Трамп.

“И мы не собираемся позволить им нарушать ядерную сделку. Мы единственные, кто остается в соглашении, и мы выполняем соглашение. Но Россия, к сожалению, не придерживается её”, — добавил президент, отметив, что военный бюджет США исчисляется “огромной суммой денег” в несколько сот миллиардов долларов.

“Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто её придерживается. Я думаю, вы это понимаете”, — заключил глава Белого дома.

Как ранее информировал УНН, США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать “меры экономического и военного характера”, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие “анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора”, пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.