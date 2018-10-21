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Болтон начинает рабочую программу в Москве

Болтон начинает рабочую программу в Москве

Киев  •  УНН

 • 9874 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон начинает в понедельник двухдневную рабочую программу в Москве. Главной темой предстоящих встреч дипломата, как ожидается, станет ситуация вокруг решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Визит Болтона, как предполагалось, должен был продолжить формат "Болтон - Патрушев", в рамках которого помощник президента США вел диалог с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Первая их встреча состоялась в Женеве 23 августа и завершилась положительным результатом - стороны согласились возобновить контакты между РФ и США по линии министерств обороны, генеральных штабов и внешнеполитических ведомств.

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Программа московского визита Болтона предусматривает беседу не только с Патрушевым. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планируются встречи с представителями внешнеполитического ведомства России и советником главы российского государства по внешней политике Юрием Ушаковым. По словам Пескова, также готовится встреча Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ушаков, в свою очередь, уточнил, что помощник президента США запросил встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

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