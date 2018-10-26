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Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон наступного року

Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року. Про це Болтон заявив в інтерв’ю вірменській службі Радіо Свобода, передає УНН.

"Ми сподіваємося, що наступна зустріч між двома президентами може відбутися в Парижі під час параду в День перемир'я (11 листопада 2018 року - ред.). Є й інші можливості. І я передав запрошення президента Трампа президенту Путіну відвідати Вашингтон в наступному році", - розповів радник Трампа.

Коментуючи свою нещодавню зустріч з російським лідером, Болтон зазначив, що вона стала продовженням зустрічі, яку президент Трамп і президент Путін провели в Гельсінкі в липні цього року.

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"Це була дуже професійна, велика дискусія. Президент Путін сам є експертом з контролю над озброєннями. Тому ми довго обговорювали Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності й сформульовані президентом Трампом причини виходу США з нього. Ми говорили про інших угодах про контроль над озброєннями, про стратегічні відносини між двома країнами. Ми розглянули кілька аспектів конфліктів на Близькому Сході, в Ірані і ядерної програми в Північній Кореї", - розповів він.

Як повідомляв УНН, в ході візиту помічника президента  США Болтона до Москви на початку цього тижня він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, під час якої йшлося про ситуацію навколо Сирії та в Афганістані, в Україні та на Корейському півострові.

раныше, президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися вже в листопаді цього року.

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Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройшов 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.

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