Трамп пообіцяв Росії та Китаю нарощувати ядерний потенціал

“Доти, поки люди не прийдуть до тями, ми будемо його (ядерний потенціал — прим. УНН) нарощувати”, — сказав він. “У нас є стільки грошей, скільки немає більше ні в кого, і ми будемо його збільшувати, поки вони не прийдуть до тями. Коли вони це зроблять, ми вчинимо розумно і ми припинимо це, і не тільки припинимо, а й скоротимо потенціал”, — сказав американський лідер, додавши, що мова йде про Китай і Росію. Остання, за його словами, не виконує свої зобов’язання в рамках Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF).

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Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

США вперше звинуватили Росію в порушенні INF ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.

Держдепартамент в грудні минулого року попередив, що Вашингтон почне приймати “заходи економічного і військового характеру”, якщо Москва не повернеться до виконання своїх зобов’язань за договором. Вашингтон розглядає економічні та військові заходи, що включають “аналіз військових концепцій і можливих варіантів дій, у тому числі розробку наземних ракетних систем середньої та меншої дальності, що дозволить США захищати себе і своїх союзників у тому випадку, якщо Російська Федерація не буде дотримуватися умов договору”, пояснило тоді американське зовнішньополітичне відомство.