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Трамп пообещал России и Китаю наращивать ядерный потенциал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные “не придут в себя”, а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его (ядерный потенциал — прим. УНН) наращивать”, — сказал он. “У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим потенциал”, — сказал американский лидер, добавив, что речь идет о Китае и России. Последняя, ​​по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF).

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Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать “меры экономического и военного характера”, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие “анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора”, пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.

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