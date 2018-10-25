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Путін і Трамп готуються обговорити дані про атаки керованих американцями БПЛА на базу РФ в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Лідери РФ та США Володимир Путін і Дональд Трамп під час зустрічі, ймовірно, обговорять інформацію про напад безпілотників на базу ПКС Росії в Сирії в січні, керованих нібито з літака США. Про це заявив сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Це дуже тривожні дані, безумовно, тут ні в кого не повинно бути сумнівів, що відповідні висновки, відповідний аналіз буде проведено нашими військовими. Власне, він (аналіз - ред.) вже до цього оприлюднення і був проведений", - сказав журналістам Пєсков, додавши, що "всі деталі можуть давати в даному випадку тільки військові".

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Відповідаючи на питання про політичні наслідки інциденту і можливості його обговорення на зустрічі Путіна та Трампа, яка може відбутися 11 листопада, представник Кремля зазначив, що "цього не можна виключати".

6 січня бойовики в Сирії вперше масовано використали безпілотні літальні апарати при атаці на російську авіабазу Хмеймім і пункт матеріального забезпечення флоту в Тартусі.

Раніше у середу заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін заявив, що керування апаратами, що атакували базу Хмеймім, здійснювалося з літака-розвідника США Poseidon-8. За словами заступника міністра, після того, як 13 дронів зіткнулися з дією російських систем радіоелектронного придушення, вони перейшли в режим ручного управління з літака Poseidon-8. Згодом безпілотники були знищені.

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Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися вже в листопаді цього року. 

Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройшов 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії. 

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