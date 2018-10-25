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Путин и Трамп готовятся обсудить данные об атаках управляемых американцами БПЛА на базу РФ в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9852 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи, вероятно, обсудят информацию о нападении беспилотников на базу ВКС России в Сирии в январе, управляемых якобы с самолета США. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы, соответствующий анализ будет проведен нашими военными. Собственно, он (анализ - ред.) уже к этому обнародованию и был проведен", - сказал журналистам Песков, добавив, что "все детали могут давать в данном случае только военные".

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Отвечая на вопрос о политических последствиях инцидента и возможности его обсуждения на встрече Путина и Трампа, которая может состояться 11 ноября, представитель Кремля отметил, что "этого нельзя исключать".

6 января боевики в Сирии впервые массированно использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Ранее в среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что управление аппаратами, которые атаковали базу Хмеймим, осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8. По словам заместителя министра, после того, как 13 беспилотников столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления с самолета Poseidon-8. Впоследствии беспилотники были уничтожены.

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Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.

Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

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