Пентагон відкинув звинувачення в застосуванні заборонених боєприпасів в Сирії

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сполучені Штати застосовують тільки ті типи озброєнь, використання яких не суперечить міжнародному праву військових конфліктів. Про це заявив в суботу кореспондентові російського агентства ТАРС офіційний представник Пентагону Шон Робертсон, коментуючи повідомлення про застосування в ході удару ВПС міжнародної коаліції під егідою США в Сирії боєприпасів з білим фосфором, інформує УНН.