Пентагон відкинув звинувачення в застосуванні заборонених боєприпасів в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сполучені Штати застосовують тільки ті типи озброєнь, використання яких не суперечить міжнародному праву військових конфліктів. Про це заявив в суботу кореспондентові російського агентства ТАРС офіційний представник Пентагону Шон Робертсон, коментуючи повідомлення про застосування в ході удару ВПС міжнародної коаліції під егідою США в Сирії боєприпасів з білим фосфором, інформує УНН.
За його словами, “сили коаліції завдають тільки обгрунтовані удари по військових цілях після оцінки з точки зору військової необхідності, гуманності, пропорційності і вибірковості, як того вимагає міжнародне гуманітарне право”.
“Згідно з нашими правилами, коаліція не буде обговорювати публічно застосування конкретних типів озброєнь і боєприпасів при проведенні операцій. Однак усі збройові системи, які використовуються США, оцінюються з правової точки зору, щоб вони відповідали правилам ведення війни”, — стверджував Робертсон.
Як повідомляв УНН, авіація коаліції на чолі з США знищила понад 100 бойовиків на схід від Євфрату.