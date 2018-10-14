Пентагон отверг обвинения в применении запрещенных боеприпасов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Соединенные Штаты применяют только те типы вооружений, использование которых не противоречит международному праву военных конфликтов. Об этом заявил в субботу корреспонденту российского агентства ТАСС официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, комментируя сообщения о применении в ходе удара ВВС международной коалиции под эгидой США в Сирии боеприпасов с белым фосфором, сообщает УНН.
По его словам, “силы коалиции наносят только обоснованные удары по военным целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, как того требует международное гуманитарное право”.
“Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций. Однако все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны”, — утверждал Робертсон.
Как сообщал УНН, авиация коалиции во главе с США уничтожила более 100 боевиков восточнее Евфрата.