ЗМІ: авіація коаліції на чолі з США знищила понад 100 бойовиків на схід від Євфрату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Авіація міжнародної коаліції під егідою США в суботу завдала 14 ударів по форпосту угруповання “Ісламська держава” (ІД) в Хаджині на східному березі Євфрату, ліквідувавши не менше 105 терористів. Про це повідомило курдське агентство Firat News, інформує УНН.
За його даними, літаки коаліції надавали підтримку формуванням “Сил демократичної Сирії” (СДС), які наступають на Хаджин.
Інформацію про бомбардування передало раніше агентство SANA. У його повідомленні з посиланням на свідчення очевидців з числа місцевих жителів вказувалося, що в ході рейду ВВС коаліції застосовувалися боєприпаси із забороненим білим фосфором. Відомостей про постраждалих серед населення не наводилося.
Як повідомляв УНН, терористи ІД захопили в заручники 130 сімей з табору біженців на Євфраті.