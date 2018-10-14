ЗМІ: авіація коаліції на чолі з США знищила понад 100 бойовиків на схід від Євфрату

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Авіація міжнародної коаліції під егідою США в суботу завдала 14 ударів по форпосту угруповання “Ісламська держава” (ІД) в Хаджині на східному березі Євфрату, ліквідувавши не менше 105 терористів. Про це повідомило курдське агентство Firat News, інформує УНН.