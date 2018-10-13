ЗМІ: терористи ІД захопили в заручники 130 сімей з табору біженців на Євфраті

За його словами, курдські бійці дали відсіч терористам і змогли захистити інших біженців.

Табір Ель-Бахра знаходиться на околиці міста Хаджин, на який наступають зараз загони СДС за підтримки ВПС міжнародної коаліції під егідою США. За відомостями курдського агентства Firat News, терористи раптово напали на цей табір, скориставшись поганою видимістю через піщану бурю. Бійці СДС при відбитті атаки знищили не менше 20 терористів.

Як повідомляв УНН, сирійський уряд не отримає від США ані долара допомоги на реконструкцію країни до тих пір, поки підтримувані Іраном формування не покинуть її територію. Про це заявив в середу держсекретар США Майкл Помпео.