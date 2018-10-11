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Сирія не отримає від США коштів на реконструкцію, поки Іран не покине країну

Сирія не отримає від США коштів на реконструкцію, поки Іран не покине країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сирійський уряд не отримає від США ані долара допомоги на реконструкцію країни до тих пір, поки підтримувані Іраном формування не покинуть її територію. Про це заявив в середу держсекретар США Майкл Помпео, інформує УНН.

“В ООН ми закликали до консенсусу відносно того, що Іран та підконтрольні йому сили не повинні зберігати присутність у Сирії. Відповідальність за виведення іранських сил із країни лежить на сирійському уряді, який несе відповідальність за його присутність там. Ми ясно дали зрозуміти: поки Сирія не доб’ється повного виведення підтримуваних Іраном сил, вона не отримає жодного долара від США на реконструкцію”, — сказав шеф американської дипломатії.

Раніше представники Євросоюзу та США неодноразово заявляли, що почнуть надавати допомогу відновленню Сирії тільки після “політичного переходу”. Таке формулювання використовував, зокрема 7 вересня постпред Франції при ООН Франсуа Делаттр, виступаючи на засіданні Ради Безпеки щодо сирійської провінції Ідліб.

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Таку ж позицію висловила і постпред США при ООН Ніккі Хейлі. Вона підтвердила, що Вашингтон “не бачить сенсу вкладати гроші платників податків для допомоги режиму Асада”.

У травні 2012 року один із командирів підрозділу Іранської революційної гвардії підтвердив участь іранських збройних сил у конфлікті на стороні сирійського уряду. Інтерв’ю, опубліковане “напівофіційним” новинним агентством “Isna”, пізніше було їм видалено з сайту. У вересні 2012 року подібне підтвердження надійшло від очільника Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

28 серпня 2013 року, в світлі можливої ​​атаки США та їх союзників, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї дав вказівку про “евакуацію з Сирії 12 тисяч бійців Корпусу вартових ісламської революції, які воюють на боці урядових військ”.

18 червня 2017 року з баз КВІР у провінціях Керманшах і Курдистан було завдано ракетного удару балістичними ракетами середньої дальності по базах опозиційних сил, розташованим на сході Сирії (у районі міста Дейр ез-Зор).

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У травні 2013 року Хасан Насралла, лідер підтримуваного Іраном угруповання “Хізбалла”, вперше відкрито визнав, що бойовики організації беруть участь у бойових діях у Сирії на боці урядових військ. Раніше така участь заперечувалося або пояснювалося необхідністю захисту “ліванських громадян, які проживають у прикордонних селах на території Сирії” — “святих для ісламу місць”, та іншими причинами.

20 травня 2013 “Хезболла” вперше з початку війни почала публікацію списків убитих у Сирії; за її даними на 23 травня 2013 року, в Сирії загинуло 75 бійців. Згідно з інформацією “Brookings Doha Center”, на стороні Асада в Сирії зараз (на кінець травня 2013 року) воюють 5 тисяч бойовиків “Хізболли”.

Нагадаємо, в травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угоди, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).

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