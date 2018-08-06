Перша частина американських санкцій проти Ірану вступає в силу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Влада США в понеділок відновлюють першу частину санкцій щодо Ірану в зв’язку з виходом американської сторони зі Спільного всеосяжного плану дій. Обмеження будуть накладені на автомобільний сектор, торгівлю золотом та іншими ключовими металами, інформує УНН.
8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі СВПД та обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, однак Ірану висунули фактично свідомо нездійсненні умови.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані пройшли антиурядові протести
Американський лідер неодноразово заявляв, що іранська угода “дефективна в корені”. Він також звинуватив Тегеран у підтримці терористичних угруповань у регіоні. Пізніше американська влада заявила, що розгортають кампанію максимального економічного і дипломатичного тиску на Іран.
Як розповів директор відділу політичного планування Держдепартаменту Брайан Хук, перша частина санкцій відносно Ірану буде відновлена 6 серпня, вона охопить автомобілебудівний сектор і торгівлю золотом. Решта обмежувальних заходів набудуть чинності 4 листопада і торкнуться енергетичної галузі країни. У Вашингтоні також заявляли, що націлені “до нуля” скоротити доходи Тегерана від продажу нафти. Хук також підкреслив, що американська влада працюють над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію глобального ринку“. “Ми впевнені, що є достатні можливості для нарощування видобутку нафти”, — додав він.