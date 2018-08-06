Перша частина американських санкцій проти Ірану вступає в силу

ukru
Ексклюзив
17:08 • 14511 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 39595 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 56136 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 73496 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 68268 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 106359 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150530 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187723 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 276378 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166848 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 44192 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 116366 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 100856 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 85912 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 77451 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 73532 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 144853 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 276389 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 208824 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 236969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12341 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28932 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30665 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33848 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60507 перегляди
Актуальне
Перша частина американських санкцій проти Ірану вступає в силу

Перша частина американських санкцій проти Ірану вступає в силу

Київ • УНН

 • 13927 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Влада США в понеділок відновлюють першу частину санкцій щодо Ірану в зв’язку з виходом американської сторони зі Спільного всеосяжного плану дій. Обмеження будуть накладені на автомобільний сектор, торгівлю золотом та іншими ключовими металами, інформує УНН.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі СВПД та обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, однак Ірану висунули фактично свідомо нездійсненні умови.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані пройшли антиурядові протести

Американський лідер неодноразово заявляв, що іранська угода “дефективна в корені”. Він також звинуватив Тегеран у підтримці терористичних угруповань у регіоні. Пізніше американська влада заявила, що розгортають кампанію максимального економічного і дипломатичного тиску на Іран.

Як розповів директор відділу політичного планування Держдепартаменту Брайан Хук, перша частина санкцій відносно Ірану буде відновлена ​​6 серпня, вона охопить автомобілебудівний сектор і торгівлю золотом. Решта обмежувальних заходів набудуть чинності 4 листопада і торкнуться енергетичної галузі країни. У Вашингтоні також заявляли, що націлені “до нуля” скоротити доходи Тегерана від продажу нафти. Хук також підкреслив, що американська влада працюють над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію глобального ринку“. “Ми впевнені, що є достатні можливості для нарощування видобутку нафти”, — додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65