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В Ірані пройшли антиурядові протести

В Ірані пройшли антиурядові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У ряді міст Ірану в суботу пройшли антиурядові протести, що зібрали кілька сотень учасників. За даними державних агентств і соцмереж, протести пройшли у Тегерані, Ширазі, Кередж і Кумі. Невдоволення іранців викликало погіршення рівня життя внаслідок подорожчання цін на товари першої необхідності та інфляції, інформує УНН

Іранська інформаційна агенція Fars 4 серпня повідомила, що під час протесту в місті Караї невідомий вистрелив із автівки у чоловіка на вулиці, від чого той помер. Повідомляється, що у місті також близько 20 учасників протесту були затримані силами безпеки.

Новий виток інфляції в Ірані викликаний санкціями з боку США, які знову будуть діяти з 7 серпня. Крім того, іранці протестували проти корупції і політики уряду. У п’ятницю в Ештехарде поліція розігнала мітинг чисельністю в 500 осіб — учасники протесту кидали каміння в шиїтську духовну школу.

Нагадаємо, США не змогли переконати Китай скоротити імпорт іранської нафти.

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