В Ірані пройшли антиурядові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У ряді міст Ірану в суботу пройшли антиурядові протести, що зібрали кілька сотень учасників. За даними державних агентств і соцмереж, протести пройшли у Тегерані, Ширазі, Кередж і Кумі. Невдоволення іранців викликало погіршення рівня життя внаслідок подорожчання цін на товари першої необхідності та інфляції, інформує УНН.
Іранська інформаційна агенція Fars 4 серпня повідомила, що під час протесту в місті Караї невідомий вистрелив із автівки у чоловіка на вулиці, від чого той помер. Повідомляється, що у місті також близько 20 учасників протесту були затримані силами безпеки.
Новий виток інфляції в Ірані викликаний санкціями з боку США, які знову будуть діяти з 7 серпня. Крім того, іранці протестували проти корупції і політики уряду. У п’ятницю в Ештехарде поліція розігнала мітинг чисельністю в 500 осіб — учасники протесту кидали каміння в шиїтську духовну школу.
Нагадаємо, США не змогли переконати Китай скоротити імпорт іранської нафти.