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ЗМІ: Китай відмовив США у скороченні імпорту нафти з Ірану

ЗМІ: Китай відмовив США у скороченні імпорту нафти з Ірану

Київ • УНН

 • 9268 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. США не змогли переконати Китай скоротити імпорт іранської нафти. Про це заявили двоє чиновників, знайомих з ходом переговорів, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Однак, як повідомляється, Пекін погодився не нарощувати закупівлі іранської нафти. Це може послабити занепокоєння з приводу того, що Китай буде працювати, щоб підірвати зусилля США щодо ізоляції Ісламської Республіки шляхом закупівлі надлишкової нафти, відзначає видання.

Представники уряду США відвідують столиці різних країн, щоб спробувати змусити відмовитися від іранської нафти до початку листопада, коли дія санкцій США має відновитися.

У той час як адміністрація Трампа заявила, що хоче скоротити експорт іранської нафти до нуля до 4 листопада, більшість аналітиків вважають досягнення такої цілі малоймовірним.

Нагадаємо, авторитетна ділова газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому стверджувалося, що Китай, на думку США, збільшить закупівлі нафти в Ірану, навіть незважаючи на те, що Вашингтон погрожує санкціями державам, які не відмовляться від такого імпорту.

Як повідомляв УНН, США можуть ввести мита на імпорт урану.

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