США могут ввести пошлины на импорт урана

По данным агентства, американская администрация готова применять протекционистские меры в связи с зарубежными поставками урана в США, чтобы защитить таких национальных производителей, как Energy Fuels и Ur-Energy. В январе эти компании подали жалобу в министерство торговли с просьбой разобраться в этом вопросе по факту нарушения 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано “интересами национальной безопасности”.

Как объясняет Bloomberg, ранее администрация Трампа мотивировала именно этим законодательным актом решение о введении пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза и других стран.

Согласно статье, Минторг США отказался прокомментировать данные агентства Bloomberg.

Следует отметить, что в июне министр торговли США Уилбур Росс, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса, подтвердил, что администрация рассматривает возможность применения протекционистских мер в связи с зарубежными поставками урана в США. Один из членов комитета — республиканец, сенатор от штата Вайоминг Майкл Энзи — обратил внимание главы Минторга на то, что доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляет в настоящее время лишь 7%. Сенатор выразил тревогу слишком большой зависимостью страны от поставок урана из таких государств, как Россия, Казахстан и Канада.

Напомним, США считают, что Китай увеличит закупки нефти у Ирана, даже несмотря на то, что Вашингтон грозит санкциями государствам, которые не откажутся от такого импорта.