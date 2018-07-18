США могут ввести пошлины на импорт урана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Администрация президента Дональда Трампа планирует провести расследование для установления фактов прямого вреда, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США. Как сообщило агентство Bloomberg, итогом расследования может стать введение пошлин на импорт урана в Соединенные Штаты, передает УНН.
По данным агентства, американская администрация готова применять протекционистские меры в связи с зарубежными поставками урана в США, чтобы защитить таких национальных производителей, как Energy Fuels и Ur-Energy. В январе эти компании подали жалобу в министерство торговли с просьбой разобраться в этом вопросе по факту нарушения 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано “интересами национальной безопасности”.
Как объясняет Bloomberg, ранее администрация Трампа мотивировала именно этим законодательным актом решение о введении пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза и других стран.
Согласно статье, Минторг США отказался прокомментировать данные агентства Bloomberg.
Следует отметить, что в июне министр торговли США Уилбур Росс, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса, подтвердил, что администрация рассматривает возможность применения протекционистских мер в связи с зарубежными поставками урана в США. Один из членов комитета — республиканец, сенатор от штата Вайоминг Майкл Энзи — обратил внимание главы Минторга на то, что доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляет в настоящее время лишь 7%. Сенатор выразил тревогу слишком большой зависимостью страны от поставок урана из таких государств, как Россия, Казахстан и Канада.
Напомним, США считают, что Китай увеличит закупки нефти у Ирана, даже несмотря на то, что Вашингтон грозит санкциями государствам, которые не откажутся от такого импорта.